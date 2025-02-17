Bangladeş, Hindistan'ı SAARC'ı Desteklemeye Çağırdı

Bangladeş Dışişleri Danışmanı'ndan Önemli Çağrı

Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain, Hindistan'a Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü (SAARC) faaliyetlerini yeniden desteklemesi çağrısında bulundu. SAARC'ın, Hindistan'ın örgütten çekildiği 2016 yılından bu yana etkin bir rol oynamadığı biliniyor.

Maskat'ta Kritik Görüşmeler

Hossain, Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen 8. Hint Okyanusu Konferansı çerçevesinde Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, bölgesel konular ön planda tutuldu.

Görüşmenin en dikkat çekici noktalarından biri, SAARC Daimi Komite Toplantısı'nın düzenlenmesi gerekliliği oldu. Hossain, bu konuda Hindistan'ın desteğini talep etti ve ikili ilişkilerde karşılaşılan zorlukların ortak çabalarla aşılması gerektiğini vurguladı.

Sınır Güvenliği Üzerine Olumlu Görüşler

Taraflar, sınır güvenliğine ilişkin sorunların ele alınması konusunda da olumlu bir tutum sergilediler. İkili anlaşmaların önemine dikkat çekerek, ortak çözümler geliştirilmesi gerektiği üzerinde durdular.

SAARC'ın Tarihçesi

SAARC, 8 Aralık 1985'te Bangladeş'in başkenti Dakka'da Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Butan, Maldivler, Nepal ve Sri Lanka'nın devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla kuruldu. 2007'de yapılan 14. SAARC Zirvesi'nde ise Afganistan, örgüte üye kabul edilmiştir. Ancak Hindistan'ın 2016'da çekilmesiyle birlikte, örgüt o günden bu yana hareketsiz kalmıştır.