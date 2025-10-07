Bangladeş: Türkiye ile İlişkileri "Her Zamankinden Daha İleriye" Taşımak İstiyoruz

Bangladeş Türkiye ile İlişkilerini Derinleştirmek İstiyor

Görüşme ve Mesaj

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus, Türkiye ile ilişkileri "her zamankinden daha ileriye taşımak istiyoruz" dedi. Yunus bu açıklamayı, başkent Dakka'daki Jamuna Devlet Konukevi'nde gerçekleştirilen görüşmede yaptı.

Toplantıda, Yunus'un Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci ile bir araya geldiği bildirildi. Yunus, iki ülkenin yakın tarihi ve kültürel bağlarına dikkat çekerek ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki kararlılığına vurgu yaptı.

İşbirliği Alanları ve Teşekkür

Yunus, eğitim, sağlık ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile birlikte çalışabileceklerini belirterek Türkiye hükümetine teşekkür etti. Ekinci ise Türkiye'nin Bangladeş'in kalkınma çabalarına verdiği sürekli desteği yineleyerek, kendisine gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, iki tarafın eğitim, sağlık ve teknoloji alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni ortaklık yolları aramayı ele aldığı kaydedildi.