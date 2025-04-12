Bangladeşli Bakan Alam'dan Türkiye-Bangladeş İlişkilerine Yatırım Vurgusu

Bangladeşli Bakan Alam'dan Ankara-Dakka İlişkilerine Önemli Mesaj

Bangladeş Enformasyon ve Yayın Bakanı Md. Mahfuj Alam, Türkiye ile Bangladeş arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bakan Alam, Türkiye'nin yatırımları ve işbirliği konusunda oldukça hevesli olduklarını ifade etti.

Yatırım ve İşbirliğinin Önemi

Alam, Türkiye'nin Bangladeş'teki projelerine ve yatırımlarına değinerek, bu ilişkilerin daha da derinleşmesi için gerekli adımların atıldığını söyledi. “Türkiye'nin yatırımları ve işbirliği dahil, Bangladeş nezdinde bu ilişkiler konusunda oldukça hevesliyiz,” dedi.

Bangladeş, Türkiye ile olan ekonomik ve sosyal ilişkilerini geliştirerek, uluslararası platformda daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyor. Bakan Alam'ın açıklamaları, Türkiye'nin bölgedeki rolünü ve Bangladeş'in stratejik önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Bangladeş Enformasyon ve Yayın Bakanı Md. Mahfuj Alam, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Bangladeş Enformasyon ve Yayın Bakanı Md. Mahfuj Alam, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.