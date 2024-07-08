Banka müdürü Hatice Ö'den dolandırıcılık iddialarına yanıt: "İşin içinden çıkamadım"

48 yaşındaki Hatice Ö., emniyetteki sorgusunda, "Yaptığım işlemler bankacılık faaliyetleri çerçevesinde usulüne uygun olarak gerçekleşmiştir. Faiz ve dolar kurundaki dalgalanmalardan dolayı çıkmaza girdim ve işin içinden çıkamadım" dedi. Öte yandan mağdurlar, paralarının fona yatırılmadığını ve dolandırıldıklarını iddia ederek şikayette bulundular.

İNTİHAR GİRİŞİMİ

Hatice Ö., gözaltına alınmasının ardından intihar girişiminde bulundu ve İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Psikiyatri servisindeki tedavisinin ardından ifadesi alınan Hatice Ö., "Borçlarımı ödemek için bu yolu seçtim ancak suçsuzum" şeklinde savunma yaptı.

DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ TUTUKLANDI

Öte yandan Hatice Ö.'nün paraları döviz bürosu sahibi Serkan Çelik'e gönderdiği iddia edildi. Çelik, suçlamaları kabul etmeyerek, "Paraları altına ve dövize çevirip geri verdim" şeklinde savunma yaptı ve tutuklandı.

POLİS SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak banka personeli ve diğer şüphelilerle ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Şüphelilerden bazıları serbest bırakılırken, soruşturma geniş kapsamlı olarak devam ediyor.