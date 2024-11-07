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Bartın'da Freni Arızalanan İş Makinesi Evine Girdi

Bartın'ın Ulus ilçesinde freni arızalanan bir iş makinesi, evde bir yaralanmaya neden oldu.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 13:34
Bartın'da Freni Arızalanan İş Makinesi Evine Girdi

Bartın'da İş Makinesi Kazası

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Samat Mahallesi'nde, freni arızalanan bir iş makinesi kontrolden çıkarak bir eve girdi. TOKİ konutları içerisinde gerçekleşen olayda, kömür taşıyan bir kepçe, arıza nedeniyle Abdulkadir O.'ya ait zemin kattaki eve girdi.

Kazanın Detayları

Olay anında, evde aile bireyleri kahvaltı yapmaktaydı. Kontrolden çıkan iş makinesi, büyük bir gürültüyle evin duvarını yıkarak salona girdi. Bu kazada, iş makinesi ile evin duvarı arasına sıkışan Nuriye O. (45) hafif yaralandı.

Müdahale ve İnceleme

Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu hastaneye kaldırdı. Yaşanan bu olay, çevrede kısa süreli paniğe yol açarken, kazanın nedenleri hakkında inceleme başlatıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde freni arızalanan iş makinesinin eve girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde freni arızalanan iş makinesinin eve girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde freni arızalanan iş makinesinin eve girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde freni arızalanan iş makinesinin eve girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

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