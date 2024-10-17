Bartın'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Bartın'da Otomobil Kazası

Bartın'da gerçekleşen iki otomobilin çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı, bunların arasında bir çocuk da bulunuyor.

Kaza Detayları

Kaza, Gecen Mahallesi Toptancılar Sitesi civarında meydana geldi. Muhammed Y. (36) yönetimindeki 06 DMD 934 plakalı otomobil, Zeki K. (63) idaresindeki 74 BG 282 plakalı araca çarptı. Çarpışmada sürücüler ile araçlarda bulunan B.Ü, N.Ç, S.Ç ve 5 yaşındaki Z.B yaralandı.

Müdahale ve Ulaşım

Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sürücülerden birinin kazaya karışan otomobilden yürüyerek çıktığı anlar dikkat çekti.

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.