Bartın'da yangınlar kontrol altına alındı — Ahtalar'da soğutma sürüyor

Valilikten yapılan açıklama

Bartın'da çıkan yangınların kontrol altına alındığı, Ahtalar köyündeki orman yangınında soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Valilik açıklamasına göre, gün içinde merkeze bağlı Ağdacı, Aladağ, Gölbucağı ve Gecen mahalleleri, Ulugeçit Ambarcı, Karasu, Yeşilkaya ve Kurtköy köyleri, Amasra ilçesine bağlı Ahatlar ve Cumayanı köyleri ile Kurucaşile ilçesine bağlı Dizlermezeci köyünde bahçe, tarla ve ormanlık alanlarda yangın çıktığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarlar geldi.

Müdahale ekipleri ve faaliyetler

Valilik koordinesinde Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ile Bartın, Amasra, Kozcağız, Abdipaşa, Çaycuma Belediyesi, Bartın İl Özel İdaresi, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik ve Batı Karadeniz Grup Komutanlığı, AFAD, Kızılay, Enerjisa ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarının arama-kurtarma ekipleri olay yerlerine sevk edildi.

Açıklamada, yangınlara 1 helikopter, 23 arazöz ve iş makinesi, 5 su tankeri, 1 TOMA, 8 pick-up, 16 ekip aracı olmak üzere toplam 54 araç ve 189 personel ile havadan ve karadan müdahale edildiği kaydedildi. Ayrıca özel sektör işletmeleri ve vatandaşların da iş makineleri ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına gönüllü destek verdiği belirtildi.

Valilik, yangınlarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi ve Ahtalar mevkisindeki soğutma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Son olarak, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinin iletildiği açıklamada, bölge halkının orman yangınlarına karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmesi ve yapılan uyarılara dikkat etmesi istendi.