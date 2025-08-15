DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.783.616,51 0%

Bartın'da yangınlar kontrol altına alındı — Ahtalar'da soğutma sürüyor

Bartın'daki yangınlar kontrol altına alındı; Ahtalar köyündeki orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. 54 araç ve 189 personel müdahale etti.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 20:33
Bartın'da yangınlar kontrol altına alındı — Ahtalar'da soğutma sürüyor

Bartın'da yangınlar kontrol altına alındı — Ahtalar'da soğutma sürüyor

Valilikten yapılan açıklama

Bartın'da çıkan yangınların kontrol altına alındığı, Ahtalar köyündeki orman yangınında soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Valilik açıklamasına göre, gün içinde merkeze bağlı Ağdacı, Aladağ, Gölbucağı ve Gecen mahalleleri, Ulugeçit Ambarcı, Karasu, Yeşilkaya ve Kurtköy köyleri, Amasra ilçesine bağlı Ahatlar ve Cumayanı köyleri ile Kurucaşile ilçesine bağlı Dizlermezeci köyünde bahçe, tarla ve ormanlık alanlarda yangın çıktığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarlar geldi.

Müdahale ekipleri ve faaliyetler

Valilik koordinesinde Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ile Bartın, Amasra, Kozcağız, Abdipaşa, Çaycuma Belediyesi, Bartın İl Özel İdaresi, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik ve Batı Karadeniz Grup Komutanlığı, AFAD, Kızılay, Enerjisa ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarının arama-kurtarma ekipleri olay yerlerine sevk edildi.

Açıklamada, yangınlara 1 helikopter, 23 arazöz ve iş makinesi, 5 su tankeri, 1 TOMA, 8 pick-up, 16 ekip aracı olmak üzere toplam 54 araç ve 189 personel ile havadan ve karadan müdahale edildiği kaydedildi. Ayrıca özel sektör işletmeleri ve vatandaşların da iş makineleri ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına gönüllü destek verdiği belirtildi.

Valilik, yangınlarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi ve Ahtalar mevkisindeki soğutma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Son olarak, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinin iletildiği açıklamada, bölge halkının orman yangınlarına karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmesi ve yapılan uyarılara dikkat etmesi istendi.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Silifke Orman Yangını: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
Gazze Hükümeti: İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini 13. Kez Bombaladı
3
Bakan Yumaklı: Birçok Orman Yangınında Tam Kontrol Sağlandı
4
Gündem Özeti (16 Ağustos 2025): Özgür Özel'in Programı, Gazze ve Lig Haberleri
5
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Bodrum Katında Duman Tahliye Edildi
6
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
7
Gazze'ye Sadece %15 Yardım Ulaştı: 19 Günde 1.671 Tır Geçişi

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos