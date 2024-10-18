Bartın OSB'de Fabrikada Meydana Gelen Parlama: 10 İşçi Yaralandı

Bartın OSB'de Fabrikada Parlama Olayı

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada gerçekleşen parlama sonucu 10 işçi hafif yaralandı. Olay, demir çelik fabrikasının üretim tesisinde bulunan ark ocağında, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.

Olay Sonrası Sağlık Ekipleri Sevk Edildi

Parlmanın ardından, bölgeye acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan işçiler, sağlık görevlileri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Önemli Not: Olayın sebebi ile ilgili detayların ve soruşturmanın ilerleyişinin üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada meydana gelen parlama sonucu 10 işçi hafif yaralandı.

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada meydana gelen parlama sonucu 10 işçi hafif yaralandı.