DOLAR
34,29 -0,58%
EURO
37,21 -0,41%
ALTIN
2.982,49 -0,99%
BITCOIN
2.333.047,23 -1,62%

Bartın OSB'de Fabrikada Meydana Gelen Parlama: 10 İşçi Yaralandı

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu 10 işçi hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:56
Bartın OSB'de Fabrikada Meydana Gelen Parlama: 10 İşçi Yaralandı

Bartın OSB'de Fabrikada Parlama Olayı

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada gerçekleşen parlama sonucu 10 işçi hafif yaralandı. Olay, demir çelik fabrikasının üretim tesisinde bulunan ark ocağında, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.

Olay Sonrası Sağlık Ekipleri Sevk Edildi

Parlmanın ardından, bölgeye acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan işçiler, sağlık görevlileri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Önemli Not: Olayın sebebi ile ilgili detayların ve soruşturmanın ilerleyişinin üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada meydana gelen parlama sonucu 10 işçi hafif...

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada meydana gelen parlama sonucu 10 işçi hafif yaralandı.

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada meydana gelen parlama sonucu 10 işçi hafif...

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada meydana gelen parlama sonucu 10 işçi hafif yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Çin'de Pragmatik Temaslar İçin Bulundu
2
Kültür ve Turizm Bakanı'ndan Aksaray'daki Trafik Kazası İçin Taziye Mesajı
3
Macron'dan Netanyahu'ya Açıklama: Sözlerim Çarpıtıldı
4
Karadeniz'in Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı
5
Bolu ve Karabük'ün Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı
6
Samsun'da Trafik Kazası Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak