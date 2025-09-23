Başakşehir'de iş yerinde bağlı bulunan kişi öldü: 4 şüpheli gözaltında

Başakşehir'de Aymakoop Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde elleri ve ayakları bağlı bulunan N.P. (31) hayatını kaybetti; 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 23:00
İstanbul Emniyeti olay yerinde 4 şüpheliyi yakaladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ziya Gökalp Mahallesi Aymakoop Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde bir kişinin rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde, N.P.'nin (31) elleri ve ayakları bağlı halde hareketsiz yattığı ve R.K.'nin (44) elinde bıçakla bulunduğu tespit edildi.

Çevrede, ellerinde plastik kelepçe ve bant bulunan Y.K.A. (51), K.Ç. (65) ve C.Ç.'nin (32) görülmesi üzerine ekipler toplam 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen N.P. hayatını kaybetti.

Emniyete götürülen şüphelilerin 'kasten öldürme' suçundan yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

