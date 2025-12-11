Başiskele'de Misak-ı Milli İlkokulu'na Satranç Sahası Kuruldu

Belediye, öğrencilerin strateji ve dikkat becerilerini desteklemek için atılım yaptı

Başiskele'deki Misak-ı Milli İlkokulu bahçesine, belediye tarafından satranç oyun alanı yapıldı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, okulu ziyaret ederek öğrencilerin strateji ve dikkat becerilerini geliştirmesi hedeflenen alanın açılışını gerçekleştirdi. Törenin ardından öğrencilerle satranç oynayan ve sohbet eden Başkan Özlü, ilçedeki eğitim yatırımlarına önem verdiklerini belirtti.

"Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın yarınlara en iyi şekilde hazırlanması için var gücümüzle çalışıyoruz. Başiskele’mizdeki tüm okullarımızın ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, eğitim ortamlarını daha nitelikli, daha güvenli ve daha modern hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Program kapsamında öğretmenlerle de bir araya gelen Özlü, okulun ihtiyaçları ve eğitim süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

