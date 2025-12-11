Başkan Akın: Balıkesir’e Dev Meydan, Arıtma ve Kentsel Dönüşüm Vurgusu

Başkan Akın’tan Medya Buluşmasında Kritik Açıklamalar

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentteki yerel ve ulusal medya temsilcileriyle Onhann Gurme Çamlık Restoran’da düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Toplantı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mutlu Tanrıkulu’nun selamlama konuşmasıyla başladı ve samimi bir atmosferde geçti.

Kentsel dönüşüm ve deprem hazırlıkları

Başkan Akın, Balıkesir’in her gün deprem gerçeğiyle karşı karşıya olduğunu belirterek depreme dayanıksız tüm yapıların yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Kentsel dönüşüm projelerinin hayatî önem taşıdığını ifade eden Akın, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirilen vaatlere dikkat çekti ve kısa süre içinde uygulanmış faaliyetleri içeren bir kitapçık yayımlayacaklarını açıkladı: "İçinde bulunduğumuz zorlu ekonomik şartlara rağmen verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimiz için bazen kendimize biz bile şaşırıyoruz. Şu an bir kitapçık hazırlıyoruz. Yakın zamanda o kitapçıkta hayata geçirdiğimiz faaliyetleri tek tek kamuoyuna anlatacağız."

Meydan ve Otopark Projesi

Toplu Taşıma Merkezi (TTM) alanı ile ilgili vizyonunu paylaşan Akın, Çay Deresi’nden Astsubay Ordu Evi’ne kadar uzanan bölümü birleştirerek Türkiye’nin en büyük şehir meydanlarından birini oluşturacaklarını müjdeledi. Projeyle ulaşım akslarının yeniden düzenleneceğini ve şehirdeki ciddi otopark ihtiyacının giderileceğini söyledi. Akın ayrıca projenin yarışma ve ihaleye ilişkin takvimini şöyle aktardı: "Ulaşım akslarını bu meydana göre yeniden düzenleyeceğiz. Şehrimizin ciddi bir otopark ihtiyacı var. Bu proje için bir yarışma açacağız ve oluşturulacak jüri projeleri değerlendirecek. Herkesle görüşmeler gerçekleştirilecek. Meydan projemizi yarışmadan çıkan sonuca göre şekillendireceğiz. İçerisinde kafelerin, restoranların olduğu, yaşayan büyük bir alan yapacağız. Ocak ayında yarışma süreci başlayacak, Haziran ayında ise ihaleye çıkacağız. Süreci şeffaf bir şekilde hemşehrilerimizle paylaşacağız."

"En büyük derdimiz arıtma"

Balıkesir’de altyapının uzun yıllar ihmal edildiğini söyleyen Akın, arıtmanın en büyük mesele olduğuna dikkat çekti: "Bizim en büyük derdimiz arıtma. Altyapımız ne yazık ki bir Büyükşehir’e uygun değil. Şehrimizin tüm bileşenleri ile bu sorunu ortadan kaldıracağız. Birlik ve beraberlik içerisinde sorunları çözeceğiz."

Akın, Balıkesir’in İstanbul ile İzmir arasında sıkışıp kalan bir şehir olmaması gerektiğini belirterek kentin tanınırlığını artırmanın önemine değindi. Yaz nüfusunun 4 milyonun üzerine çıktığını hatırlatarak vatandaşlardan ikametgahlarını Balıkesir’e taşımalarını talep etti.

Hizmet binası Yaylada’ya taşınacak

Hizmet binasının Özmerkez’den Yaylada AVM binasına taşınmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Akın, mevcut binanın durumunu koruyarak çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. "Bir aydır yüze yakın ekibimiz binanın fiziki şartlarını iyileştirmek amacıyla çalışıyor. Planlamada bir aksaklık olmazsa Temmuz-Ağustos ayları gibi taşınacağız. Özmerkez binasına ise BASKİ ve bazı iştirak şirketlerimizi taşıyacağız."

Siyasi duruş ve birlik çağrısı

Parti değişikliği iddiaları ve siyasi duruşuna ilişkin soruları da yanıtlayan Başkan Akın, çizgisinin birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı: "Benim aklımda fikrimde sadece birlik ve beraberlik var. Bu millet ötekileştirilmekten ve ayrımcılıktan bıktı. Benim çizgim belli; milletvekilliği sürecimde de böyleydim. Devletçi ve demokrat bir çizgim var. Büyükşehir Belediyesi, herkesin belediyesidir. Çünkü ben her kesimden oy aldım. Balıkesir için herkesle ve her kesimle görüşürüm. İşin esası bu."

Akın, ayrıca istiklal madalyası mücadelesini sürdüreceğini ve Balıkesir’i ileri taşımak için destek beklediklerini söyledi: "İstiklal Madalyası mücadelemi de bırakmayacağım. Hepimiz memleket için uğraşıyoruz. Kuvayımilliye şehri Balıkesir’i daha ileriye taşımak için bize destek verildiğinde de çıkar aslanlar gibi açıklarım."

