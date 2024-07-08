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Başkanlar arasındaki dağ ismi tartışması "Akıllı Ol!" mesajıyla alevlendi!

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Bolu Dağı'nın adının yanlış olduğunu belirtti. Özlü, Bolu Dağı'nın aslında Düzce Dağı olarak adlandırılması gerektiğini savundu.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 21:37
Başkanlar arasındaki dağ ismi tartışması "Akıllı Ol!" mesajıyla alevlendi!

Özlü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de 'Bolu Dağı' ismidir. Aslında Bolu tarafında 'dağ' yoktur. Bolu tarafı ovadır. Dağ Düzce tarafındadır. Coğrafi yapısına göre burası 'Bolu Dağı' değil, 'Düzce Dağı'dır. Yaşam alanı bakımından, dağdaki yol boyu işletmelerin tamamına yakını da Düzcelilerin. Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı 'Düzce Dağı'dır" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı'ndan Sert Yanıt: "Bolu Dağı, Bolu'nun Simgesidir"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Faruk Özlü'nün açıklamalarına sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi. Özcan, "Düzce'nin mevcut belediye başkanı Faruk Özlü, Bolu Dağı'na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu'nun simgesidir. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma. Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. Akıllı ol" dedi.

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