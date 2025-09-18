Başörtülü Hakimi 'Laikliğe Aykırı' Gerekçesiyle Reddeden Avukatın Yargılanması Sürüyor

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Alperen Demirdiş katılmadı.

Duruşmada ifadeler

Mahkeme heyeti başkanı, tanıkların dinleneceğini belirterek söz hakkını Fatih K'ya verdi. Tanık Fatih K, duruşma esnasında orada olduğunu, duruşmanın olağan bir şekilde devam ettiği sırada avukat Demirdiş'in söz alarak, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme heyeti başkanı ve üyesini reddediyorum." dediğini anlattı.

Fatih K, daha sonra avukat Demirdiş'in reddi hakim talebinde bulunduğunu, avukata gerekçesini sunması için süre verildiğini ifade etti.

Tanık olarak dinlenen avukat Yunus Y. ise dosyanın iki sanıklı olduğunu, kendisinin diğer sanığın avukatı olduğunu söyleyerek durumu şöyle aktardı: "Avukat bey söz alarak reddihakim talebinde bulundu. Heyette başörtülü mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimi olduğundan, bu kişilerin dini hassasiyetlerden dolayı tarafsız olamayacaklarını dile getirdi. Ben de görüşün hukuka uygun olmadığını ve bunun dosyaya engel teşkil etmeyeceğini düşündüğümden avukat beyi uyardım ve işleme devam edilmesini talep ettim."

Beyanların ardından mahkeme heyeti başkanı, duruşmayı 7 Ocak'a erteledi.

İddianameden

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Mayıs 2024'te görülen duruşmada, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" dosyasından tutuklu sanığın avukatı Demirdiş'in söz alarak, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum." ifadelerini kullandığı anlatılıyor.

İddianamede, Demirdiş'in mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtüsü ile duruşmaya çıkamayacağı gerekçesiyle reddihakim talebinde bulunduğu, ancak hakimin başörtü takmasının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenen "hakimin bakamayacağı haller" (md.22) ve "hakimin reddi sebepleri" (md.24) arasında yer almadığı vurgulanıyor.

Demirdiş hakkında, "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.