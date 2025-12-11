Başsavcı Çelikkol: Mersin’i 'En Güvenli ve Adalete Güvenin En Yüksek Olduğu İl' Yapacağız

Başsavcı Çelikkol: "Mersin’i, Türkiye’nin en güvenli ve adalete erişime en yüksek ili yapmakta kararlıyız"

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, kentte adli hizmetlerin güçlendirilmesi, suç oranlarının düşürülmesi ve vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması yönünde atılan yapısal adımları basın mensuplarıyla paylaştı. Çelikkol, hedeflerinin Mersin’i "Türkiye’nin en huzurlu, en güvenli ve adalete güvenin en yüksek olduğu şehir" haline getirmek olduğunu vurguladı.

Hesap verebilirlik, şeffaflık ve basının rolü

Çelikkol, demokratik hukuk devletlerinde hesap verebilirlik ve şeffaflığın zorunlu olduğuna dikkat çekerek, yıllık faaliyet raporunun ocak ayından sonra kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Basının bilgilendirme görevine vurgu yapan Çelikkol, soruşturma evresindeki gizliliğin hem insan hakları hem de adil yargılama ilkeleri açısından vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Müracaat bürosunda yapılandırma: Mahalle bazlı yaklaşım

Adliyedeki işlemlerin hızlandırılması ve her mahallenin bir savcı tarafından daha iyi tanınması amacıyla müracaat bürosunda düzenleme yapıldığını belirten Çelikkol, birimin 3 savcudan 8 savcıya çıkarıldığını söyledi. Çelikkol, sistemi "tıpkı aile hekimliği sistemi gibi" kurguladıklarını, mahalle ve karakolların savcılar arasında paylaştırıldığını; böylece vatandaş ve basının kendi bölgesinden sorumlu savcıya daha kolay ulaşabileceğini anlattı.

Kadına yönelik şiddet ve çocuk dosyalarında hassas yaklaşım

Kadına karşı şiddet suçlarında sürecin daha hassas yürütülmesi için yeni bir yapılanma kurulduğunu belirten Çelikkol, "Kadınların kendilerini rahat ifade edebilmeleri için kadına karşı şiddet bürosunda artık sadece kadın cumhuriyet savcıları görev yapıyor" dedi. Ayrıca çocuk bürosu ve aile içi şiddet bürolarına da ikişer kadın savcı görevlendirildiğini açıkladı.

Örgütlü suçlara karşı kararlılık

Mersin’de örgütlü suçlar ve kaçakçılığa karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünü söyleyen Çelikkol, örgütlü suçlar bürosundaki savcı sayısının 2’den 4’e çıkarıldığını belirtti. Başsavcı, "Amacımız, suç örgütlerinin şehirde kök salmasına fırsat vermemek. Mersin’de örgütlü suçların rahatça dolaşacağı bir alan bırakmamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Vatandaş odaklı adliye hizmetleri

Adliyeye gelen bebekli ailelerin ihtiyaçları dikkate alınarak adliye içinde özel bebek bakım odaları oluşturuldu. Çelikkol, bu düzenlemeyle ailelerin duruşma sürecinde çocuklarının temel ihtiyaçlarını daha sağlıklı ortamlarda karşılayabileceğini belirtti.

Suç oranlarında düşüş ve personel artışı

Başsavcı Çelikkol, adli olaylarda geçen yıla göre belirgin bir azalma olduğunu açıkladı: 1 Ocak-11 Aralık arasında geçen yıl 83.645 adli olay kaydedilirken, bu yıl aynı dönemde 79.417 olayın kayıtlara geçtiğini; aradaki farkın 4.228 olaylık azalma ve yaklaşık %5 düşüşe denk geldiğini söyledi. Çelikkol, bu sonucun önleyici güvenlik tedbirleri ve adli süreçlerdeki hızlı, kararlı çalışmanın sonucu olduğunu kaydetti.

Adliyedeki iş yükünü etkin yönetebilmek için savcı kadrosunun genişletildiğini belirten Başsavcı, cumhuriyet savcısı sayısının 94’ten 101’e çıktığını ve kurumda toplam 65 hakim ve 101 savcı ile görev yapıldığını bildirdi.

Adaletin tecellisi ve basınla iş birliği

Çelikkol, adaletin gecikmeden tecelli etmesi için tüm birimlerin koordineli çalıştığını belirterek, "Vatandaşlarımızın huzur içinde sokakta dolaşabilmesi, suçun önlenmesi ve işlenen suçların karşılıksız kalmaması için çalışıyoruz. Suç işleyen hiç kimsenin yanına kar kalmaması için tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. Toplantının sonunda basının önemine tekrar değinen Çelikkol, "Toplumu bilgilendirme görevinde basın bizim en büyük paydaşımızdır. Sizlerin hassasiyeti suçlarla mücadelede elimizi güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Özetle, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı kadrosu ve birim yapılanmalarındaki değişikliklerle, kadına ve çocuğa yönelik hassas dosyaları önceliklendirerek, örgütlü suçlara karşı güçlenerek ve adliyede vatandaş odaklı uygulamalar hayata geçirerek kentte güvenliği ve adalete erişimi yükseltmeyi hedefliyor.

BAŞSAVCI ÇELİKKOL, BERABERİNDE BAŞSAVCI VEKİLİ İSMAİL TEKER İLE BİRLİKTE KENTTEKİ BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.