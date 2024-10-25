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Batı Şeria'da Filistinliler Gazze Saldırılarına Karşı Ses Yükseltti

Filistinliler, Gazze'deki İsrail saldırılarını protesto etmek için Batı Şeria'da sokaklara döküldü.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 15:23
Batı Şeria'da Filistinliler Gazze Saldırılarına Karşı Ses Yükseltti

İşgal Altındaki Batı Şeria'da Protestolar

Batı Şeria'nın çeşitli şehirlerinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılara karşı geniş çaplı protestolar gerçekleştirildi.

Ramallah'da Yoğun Katılım

Ramallah kentinde düzenlenen gösterilere katılan kalabalık bir grup, Filistin ve Hamas bayrakları taşırken, "Gazze'ye özgürlük!" gibi sloganlarla, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Diğer Şehirlerde de Eylemler

Ramallah’ın yanı sıra, Beytüllahim, El Halil, Nablus, Tulkerim, Cenin ve Cenin Mülteci Kampı'nda da halk, Gazze'deki olaylara karşı tutumlarını ortaya koydu.

Saldırılar ve İnsan Kaybı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 7 Ekim 2023'te başlanmıştı. O tarihten itibaren, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.

Son veriler, Gazze'deki saldırılarda 42.847 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bunların arasında yaklaşık 17.000 çocuğun ve 11.378 kadının bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca, 100.544 kişi de yaralandı.

İnsani Kriz ve Sivil Altyapı Tahribatı

Çeşitli raporlar, enkaz altında hâlâ binlerce kayıp olduğunu belirtirken, sivillerin sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alınmasıyla insanî bir kriz yaşanıyor.

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