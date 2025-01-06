Batı Şeria'da Silahlı Saldırıda 3 İsrailli Hayatını Kaybetti

Batı Şeria'da Kanlı Saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrailli yolcuları taşıyan bir otobüs ve diğer araçlara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre, saldırı Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Kalkilya kentine bağlı Finduk beldesinin yakınlarında gerçekleşti. Saldırıda yaralananların olduğu ve saldırıyı düzenleyen kişinin ya da kişilerin olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda ikisi ağır olmak üzere toplam 6 kişinin yaralandığını duyurdu. Yapılan son açıklamada ise yaralılardan 3'ünün, ikisi kadın olmak üzere, yaşamını yitirdiği bildirildi.