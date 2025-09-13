Batı Şeria'da Yerleşimci Saldırısı: İspanyol Asıllı Aktivist de Aralarında 4 Yaralı

El Halil'in Mesafir Yatta bölgesinde İsrailli yerleşimcilerin baskınında, İspanyol asıllı bir aktivistin de bulunduğu 4 kişi darp edilerek yaralandı; 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 23:30
Olayın ayrıntıları

Görgü tanıklarına göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'e bağlı Mesafir Yatta bölgesinde bulunan küçük yerleşimlere yönelik bir saldırı düzenlendi. Saldırgan grup olarak nitelendirilen İsrailliler, bölgede bulunan Hirbet er-Rakiz ve Şiab et-Tevane yerleşimlerine baskın yaptı.

Saldırıda, İsraillilerin hayvanlarını Filistinlilerin topraklarına saldığı ve böylece ekinlere zarar verdiği, ayrıca bazı Filistinlileri darp ettiği bildirildi. Olaylar sonucunda İspanyol asıllı bir aktivistin de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Yaralılardan 3'ü hastaneye kaldırılırken, biri ayakta tedavi edildi. Görgü tanıkları, saldırı sırasında bölgedeki aktivistlerin ihlalleri izlemek ve belgelemek amacıyla günlerdir alanda bulunduğunu belirtti.

Gözaltı ve bölgesel bağlam

Olay sırasında İsrail askerlerinin Şiab et-Tevane bölgesinde yabancı uyruklu bir aktivisti gözaltına aldığı bildirildi. Yerel kaynaklar, aktivistlerin bölgede sivil ihlalleri belgelemek için çalıştıklarını aktardı.

Haberde ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar sonrası işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı ifade edildi.

