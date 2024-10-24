Batı Trakya Türkleri TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Batı Trakya Türklerinden TUSAŞ'a Destek Mesajları

Batı Trakyalı Türkler, Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. Bu olay, Batı Trakya'daki Türk milletvekilleri ve kuruluş temsilcileri tarafından tepkiyle karşılandı.

Sosyal Medyada Destek Paylaşımları

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan (BTTADK) yapılan açıklamada, "Hain terör saldırısını nefretle lanetliyor ve şiddetle kınıyoruz" denildi.

Milletvekillerinden Kınama Mesajları

Rodop Yeni Sol Milletvekili Özgür Ferhat, bu saldırıyı şiddetle kınayarak, "Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

İskeçe Yeni Sol Milletvekili Hüseyin Zeybek, sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınayarak, "Şehit düşenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum" dedi.

İskeçe Bağımsız Milletvekili Burhan Baran ise, "Kimden ve nereden gelirse gelsin, masum insanlara yönelik her türlü saldırıyı lanetliyorum" açıklamasında bulundu.

DEB ve Diğer Kuruluşlardan Tepkiler

Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) tarafından yayımlanan mesajda, "Bu insanlık dışı terör saldırısını nefretle kınıyoruz" ifadeleri yer alırken, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.

İskeçe Seçilmiş Müftülüğü, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği, Gümülcine Türk Gençler Birliği ve diğer azınlık kuruluşları da saldırıyı şiddetle lanetleyerek, Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.