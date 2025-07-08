Batman'da Kaybolan 63 Yaşındaki Kadın Bulundu

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 63 yaşındaki Fatma U kaybolduktan üç gün sonra sağ salim bulundu. Tosunpınar köyünde yaşayan Fatma U, önceki gün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Ailesinin durumu bildirmesi üzerine AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşları bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk etti. Ekiplerin çabaları sonucunda, Fatma U Angebire bölgesinde bulundu ve hemen sağlık kontrolü için UMKE ekiplerine teslim edildi.

Kayıp kadının sağlığının iyi olduğu öğrenildi. Kaybolma olayının ardından, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları büyük bir özveriyle yürütüldü.

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 63 yaşındaki kadın bulundu. Fatma U, sağlık kontrolü için UMKE ekiplerine teslim edildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 63 yaşındaki kadın bulundu. Fatma U, sağlık kontrolü için UMKE ekiplerine teslim edildi.