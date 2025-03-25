Batman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Tutuklama

Batman'da 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı.

Valilikten gelen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 Mart tarihinde yaşanan olayla ilgili olarak R.A, F.A. ve A.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Gözaltındaki işlemleri sona eren şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Burada hakimlik kararıyla F.A. ve A.A. tutuklanırken, R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pazaryeri Mahallesi'nde 17 Mart tarihinde iki grup arasında çıkan bir tartışma, silahlı kavgaya yol açtı. Kavga sırasında pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu ortaya çıkan seken saçmalar, olay yerinde bulunan Yakup Y. (26) isimli şahsa isabet etti.

Ağır yaralanan Yakup Y., kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı.