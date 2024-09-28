Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Sonuçlandı

Batman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adli makamlar tarafından tutuklandı.

Operasyon Detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir pikabı Batman kent girişinde durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, büyük miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.