Batman Sason'da renk cümbüşü dronla görüntülendi

Batman’ın Sason ilçesinin dağlık bölgelerinde ortaya çıkan görsel şölen, dron ile havadan kaydedildi. Bölgenin doğal dokusu ve vadilerde beliren renk geçişleri, izleyenleri etkiledi.

Karadeniz’i andıran manzara

Dağlık yapısı ve sisli vadileriyle Karadeniz’i andıran Sason, geniş bahçeler arasına serpiştirilmiş kümelenmiş evleriyle dikkat çekiyor. Yüksekten bakıldığında kartpostallık görüntüler oluşturan yerleşim, doğal renklerin zengin harmonisiyle öne çıkıyor.

Havadan çekilen görüntülerde, orman örtüsündeki sarı, turuncu ve kızıl tonlar ile kıvrılarak ilerleyen yolların ve dağ eteklerine yaslanmış evlerin bir araya gelmesiyle etkileyici kareler yakalandı. Bölge, doğanın tüm renklerini cömertçe sergiliyor.

Görüntüler, Sason’un benzersiz coğrafi özelliklerini ve mevsimin sunduğu görsel zenginliği gözler önüne seriyor; izleyenlerde hayranlık uyandıran panoramik sahneler oluşturuyor.

BATMAN’IN SASON İLÇESİ, SONBAHAR İLE BİRLİKTE ADETA RENK CÜMBÜŞÜNE DÖNÜŞTÜ. YAPRAKLARIN SARARMASIYLA ORTAYA ÇIKAN TABLO, İLÇENİN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ. DRONE KAMERASIYLA KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLER İSE GÖRENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI.