DOLAR
42,61 -0,03%
EURO
49,95 -0,26%
ALTIN
5.775,72 0,33%
BITCOIN
3.842.849,53 2,39%

Batman Sason'da Renk Cümbüşü Dronla Görüntülendi

Batman’ın Sason ilçesindeki dağlık alanlarda oluşan sarı, turuncu ve kızıl tonlardaki renk cümbüşü dronla havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:53
Batman Sason'da Renk Cümbüşü Dronla Görüntülendi

Batman Sason'da renk cümbüşü dronla görüntülendi

Batman’ın Sason ilçesinin dağlık bölgelerinde ortaya çıkan görsel şölen, dron ile havadan kaydedildi. Bölgenin doğal dokusu ve vadilerde beliren renk geçişleri, izleyenleri etkiledi.

Karadeniz’i andıran manzara

Dağlık yapısı ve sisli vadileriyle Karadeniz’i andıran Sason, geniş bahçeler arasına serpiştirilmiş kümelenmiş evleriyle dikkat çekiyor. Yüksekten bakıldığında kartpostallık görüntüler oluşturan yerleşim, doğal renklerin zengin harmonisiyle öne çıkıyor.

Havadan çekilen görüntülerde, orman örtüsündeki sarı, turuncu ve kızıl tonlar ile kıvrılarak ilerleyen yolların ve dağ eteklerine yaslanmış evlerin bir araya gelmesiyle etkileyici kareler yakalandı. Bölge, doğanın tüm renklerini cömertçe sergiliyor.

Görüntüler, Sason’un benzersiz coğrafi özelliklerini ve mevsimin sunduğu görsel zenginliği gözler önüne seriyor; izleyenlerde hayranlık uyandıran panoramik sahneler oluşturuyor.

BATMAN’IN SASON İLÇESİ, SONBAHAR İLE BİRLİKTE ADETA RENK CÜMBÜŞÜNE DÖNÜŞTÜ. YAPRAKLARIN...

BATMAN’IN SASON İLÇESİ, SONBAHAR İLE BİRLİKTE ADETA RENK CÜMBÜŞÜNE DÖNÜŞTÜ. YAPRAKLARIN SARARMASIYLA ORTAYA ÇIKAN TABLO, İLÇENİN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ. DRONE KAMERASIYLA KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLER İSE GÖRENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI.

BATMAN’IN SASON İLÇESİ, SONBAHAR İLE BİRLİKTE ADETA RENK CÜMBÜŞÜNE DÖNÜŞTÜ. YAPRAKLARIN...

İLGİLİ HABERLER

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Belediye İşçileri Yarım Gün İş Bıraktı: Ödeme Krizi ve 300+ İşçi Talebi
2
Eleşkirt'te Karla Kapanan 10 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
3
Mitral Kapak Yetersizliğine Mandallama (MitraClip) ile Tedavi
4
Bursa'da Üst Geçidi Kullanmayan Yaya Otomobille Çarpıştı
5
Ordu'da Yüksek Kesimler Beyaza Büründü — Kar 10 cm'e Ulaştı
6
Afyonkarahisar'da zihinsel engelli adamın şüpheli ölümü: 3 gözaltı
7
Antalyalıların tercihi "Halk Et" 6 yaşında

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027