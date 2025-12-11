DOLAR
42,61 -0,05%
EURO
49,99 -0,33%
ALTIN
5.784,47 0,18%
BITCOIN
3.846.558,18 2,29%

Bayburt’a 34 Yeni Güvenlik Aracı: 22 Emniyet, 12 Jandarma

Bayburt’a hayırsever destekle 34 yeni güvenlik aracı teslim edildi; 22 araç Emniyet, 12 araç Jandarma envanterine eklendi. Tören Saat Kulesi Meydanı’nda yapıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:00
Bayburt’a 34 Yeni Güvenlik Aracı: 22 Emniyet, 12 Jandarma

Bayburt’a 34 Yeni Güvenlik Aracı Hizmete Alındı

Saat Kulesi Meydanı’ndaki törende 34 araç güvenlik güçlerine teslim edildi

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü araç filosuna eklenen toplam 34 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete alındı. Hayırsever iş insanlarının katkılarıyla kente kazandırılan araçların 22’si Emniyet Müdürlüğüne, 12’si Jandarma Komutanlığına tahsis edildi.

Tören, Saat Kulesi Meydanında gerçekleştirildi ve Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından yapılan dualarla başladı. Törene il protokol üyeleri, hayırsever iş insanları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Yeni araçlar, kentteki emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesini sağlamak üzere güvenlik birimlerinin envanterine eklendi. Araçların teslimiyle güvenlik güçlerinin imkanları güçlendirildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, törende yaptığı açıklamada: "Milletimizin huzur ve güvenliği için Bayburt jandarma ve emniyet teşkilatımıza tahsis edilen 34 yeni araç, asayişten trafik güvenliğine, olaylara müdahale hızından suçla mücadele kapasitesine kadar birçok alanda ilimize yeni bir dönemi kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Vali Eldivan sözlerine devam ederek: "Bu araçlar sadece birer teçhizat değil, devletimizin vatandaşının güvenliğine verdiği önemin ve Bayburt’ta yaşayan her bir ferdimizin huzuruna dair verdiğimiz sözün somut birer teminatıdır. Güvenlik teşkilatımıza verilen bu güçlü destek, devlet-millet birlikteliğinin en güzel tezahürlerinden birisidir" dedi.

Vali Eldivan, araçların Bayburt’a kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olmak üzere, sürece destek veren Bayburtlu iş insanlarına da teşekkürlerini iletti. Eldivan, teslim edilen araçların kentte huzur ve güvenliğin artırılmasına katkı sağlayacağını belirterek, yeni araçların Bayburt’a ve güvenlik güçlerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tören, yeni araçların vatandaşlara tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen bir şehir turuyla son buldu.

BAYBURT'UN GÜVENLİK FİLOSUNA 34 YENİ ARAÇ EKLENDİ

BAYBURT'UN GÜVENLİK FİLOSUNA 34 YENİ ARAÇ EKLENDİ

BAYBURT'UN GÜVENLİK FİLOSUNA 34 YENİ ARAÇ EKLENDİ

İLGİLİ HABERLER

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Harmancık'ta 4 bin 256 hektar yeniden ağaçlandırılıyor
2
Aksaray merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli adli kontrolle serbest
3
Talas'ta ROTATALAS ile Turist Sayısı 6 bin 12'yi Aştı
4
ABD Temsilciler Meclisi 901 milyar dolarlık NDAA’yı Onayladı — Sezar Yasası Kaldırılabilir
5
Canik'te kırsalda ulaşım büyüyor: 22.6 km yeni yol
6
Bodrum Belediyesi Sosyal Hizmetler Bürosu: 3 bin 750 Kart ve Binlerce Hane Ziyareti
7
Konya Beyşehir'de Park Halindeki Otomobilin Motoru Yandı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?