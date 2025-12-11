Bayburt’a 34 Yeni Güvenlik Aracı: 22 Emniyet, 12 Jandarma

Bayburt’a 34 Yeni Güvenlik Aracı Hizmete Alındı

Saat Kulesi Meydanı’ndaki törende 34 araç güvenlik güçlerine teslim edildi

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü araç filosuna eklenen toplam 34 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete alındı. Hayırsever iş insanlarının katkılarıyla kente kazandırılan araçların 22’si Emniyet Müdürlüğüne, 12’si Jandarma Komutanlığına tahsis edildi.

Tören, Saat Kulesi Meydanında gerçekleştirildi ve Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından yapılan dualarla başladı. Törene il protokol üyeleri, hayırsever iş insanları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Yeni araçlar, kentteki emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesini sağlamak üzere güvenlik birimlerinin envanterine eklendi. Araçların teslimiyle güvenlik güçlerinin imkanları güçlendirildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, törende yaptığı açıklamada: "Milletimizin huzur ve güvenliği için Bayburt jandarma ve emniyet teşkilatımıza tahsis edilen 34 yeni araç, asayişten trafik güvenliğine, olaylara müdahale hızından suçla mücadele kapasitesine kadar birçok alanda ilimize yeni bir dönemi kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Vali Eldivan sözlerine devam ederek: "Bu araçlar sadece birer teçhizat değil, devletimizin vatandaşının güvenliğine verdiği önemin ve Bayburt’ta yaşayan her bir ferdimizin huzuruna dair verdiğimiz sözün somut birer teminatıdır. Güvenlik teşkilatımıza verilen bu güçlü destek, devlet-millet birlikteliğinin en güzel tezahürlerinden birisidir" dedi.

Vali Eldivan, araçların Bayburt’a kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olmak üzere, sürece destek veren Bayburtlu iş insanlarına da teşekkürlerini iletti. Eldivan, teslim edilen araçların kentte huzur ve güvenliğin artırılmasına katkı sağlayacağını belirterek, yeni araçların Bayburt’a ve güvenlik güçlerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tören, yeni araçların vatandaşlara tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen bir şehir turuyla son buldu.

