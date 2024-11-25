Bayburt-Gümüşhane Kara Yolu Kar nedeniyle Kapandı

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşım Kesildi

Bayburt-Gümüşhane kara yolunda, Kayışkıran mevkisi ile Vauk Dağı Geçidi’nde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve kayan araçlar nedeniyle Gümüşhane yönüne doğru ulaşım durdu.

Karla Mücadele Ekipleri Faaliyette

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, akşam saatlerinde daha da yoğunlaştı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, Karayolları ekipleri, fırtına ve tipi ile mücadele için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle yürütüyor.

Acil Durum Ekipleri Devrede

Ayrıca, AFAD ekipleri bölgede kara saplanan araçları bulundukları yerden çıkarmak için çaba harcıyor. Güvenlik önlemleri alan trafik ekipleri, hastane kavşağı mevkisinden itibaren araçların geçişine izin vermiyor.

Türk Kızılayı’ndan Destek

Türk Kızılay Erzurum Afet Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgelerdeki vatandaşlara kumanya dağıtımı gerçekleştiriyor. Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması ve gerekli önlemleri almaları önemle hatırlatılıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.