Bayburt Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı 'İlk Dersim Filistin' Temasıyla Başladı

Bayburt Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı "İlk Dersim Filistin" Temasıyla Açıldı

Bayburt Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılını "İlk Dersim Filistin" temasıyla düzenlenen törenle başlattı. Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa akademisyenler ve öğrenciler Türk ve Filistin bayraklarıyla katıldı. Katılımcılar, aynı zamanda Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla mavi kurdele taktı.

Açılış Konuşması: Rektör Mutlu Türkmen'in Mesajı

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, konuşmasında Filistin halkının özgürlük mücadelesini ve adalet arayışını sürekli gündemde tutma kararlılıklarını vurguladı. Türkmen, Filistin'de sadece fiili bir soykırımın yapılmadığını, aynı zamanda insanların açlık ve susuzlukla katledildiğini belirterek Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ambargoyu kırmak amacıyla ilerlediğini hatırlattı.

Rektör Türkmen, filonun ilerleyişinin uluslararası hukuka aykırı tacizlere maruz kaldığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Lütfen Küresel Sumud Filosu'nu gündemimizde tutalım. Filistin, Gazze bizim için önemli konular, Mescid-i Aksa bizim için çok önemli. Bizim için neden önemli olduğunun üzerinde durmuyorum ama sırf insan olduğumuz için bugün İrlanda'da, İspanya'da, Amerika'daki üniversitelerde gösterilen tepki, yapılan törenleri aratmayacak şekilde bizler de tepkimizi gösterelim."

İlahiyat Fakültesinden Tarihsel ve İnsani Perspektif

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Aktaş Sivlim, Filistin ve Kudüs'ün tarihsel sürecine dair bilgiler verdi. Sivlim, Filistin'deki zulmün uzun yıllardır devam ettiğini ve Gazze'de 21. yüzyılın en karanlık anlarının yaşandığını vurguladı.

Sivlim, insanların susuzluk ve açlığa mahkum edilerek hastalandığını ve büyük bir soykırım gerçekleştirildiğinin altını çizerek şunları söyledi: "Bizler de hiçbir şey yapamıyorsak dava olarak bunu her daim yüreğimizde, kalbimizde, dilimizde taşıyalım. Her anlamda bunları yapanlarla desteğimizi keselim. Onların güçlenmesini engelleyelim. Eğer güçlü olurlarsa biz onların üstesinden gelemeyiz. Biz ne zaman onların üstesinden gelebileceğiz? Güçlü olursak gelebileceğiz."

Etkinlik, üniversite camiasının uluslararası insani krizlere dikkat çekme ve dayanışma mesajı verme niyetiyle tamamlandı.

