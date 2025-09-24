Bayburt Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı 'İlk Dersim Filistin' Temasıyla Başladı

Bayburt Üniversitesi 2025-2026 akademik yılı 'İlk Dersim Filistin' temasıyla açıldı; akademisyen ve öğrenciler Küresel Sumud Filosu'na destek verdi, Gazze ve Mescid-i Aksa vurgulandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:56
Bayburt Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı 'İlk Dersim Filistin' Temasıyla Başladı

Bayburt Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı "İlk Dersim Filistin" Temasıyla Açıldı

Bayburt Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılını "İlk Dersim Filistin" temasıyla düzenlenen törenle başlattı. Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa akademisyenler ve öğrenciler Türk ve Filistin bayraklarıyla katıldı. Katılımcılar, aynı zamanda Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla mavi kurdele taktı.

Açılış Konuşması: Rektör Mutlu Türkmen'in Mesajı

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, konuşmasında Filistin halkının özgürlük mücadelesini ve adalet arayışını sürekli gündemde tutma kararlılıklarını vurguladı. Türkmen, Filistin'de sadece fiili bir soykırımın yapılmadığını, aynı zamanda insanların açlık ve susuzlukla katledildiğini belirterek Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ambargoyu kırmak amacıyla ilerlediğini hatırlattı.

Rektör Türkmen, filonun ilerleyişinin uluslararası hukuka aykırı tacizlere maruz kaldığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Lütfen Küresel Sumud Filosu'nu gündemimizde tutalım. Filistin, Gazze bizim için önemli konular, Mescid-i Aksa bizim için çok önemli. Bizim için neden önemli olduğunun üzerinde durmuyorum ama sırf insan olduğumuz için bugün İrlanda'da, İspanya'da, Amerika'daki üniversitelerde gösterilen tepki, yapılan törenleri aratmayacak şekilde bizler de tepkimizi gösterelim."

İlahiyat Fakültesinden Tarihsel ve İnsani Perspektif

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Aktaş Sivlim, Filistin ve Kudüs'ün tarihsel sürecine dair bilgiler verdi. Sivlim, Filistin'deki zulmün uzun yıllardır devam ettiğini ve Gazze'de 21. yüzyılın en karanlık anlarının yaşandığını vurguladı.

Sivlim, insanların susuzluk ve açlığa mahkum edilerek hastalandığını ve büyük bir soykırım gerçekleştirildiğinin altını çizerek şunları söyledi: "Bizler de hiçbir şey yapamıyorsak dava olarak bunu her daim yüreğimizde, kalbimizde, dilimizde taşıyalım. Her anlamda bunları yapanlarla desteğimizi keselim. Onların güçlenmesini engelleyelim. Eğer güçlü olurlarsa biz onların üstesinden gelemeyiz. Biz ne zaman onların üstesinden gelebileceğiz? Güçlü olursak gelebileceğiz."

Etkinlik, üniversite camiasının uluslararası insani krizlere dikkat çekme ve dayanışma mesajı verme niyetiyle tamamlandı.

Bayburt Üniversitesinde 2025-2026 akademik yılı "İlk Dersim Filistin" temasıyla düzenlenen...

Bayburt Üniversitesinde 2025-2026 akademik yılı "İlk Dersim Filistin" temasıyla düzenlenen etkinlikle başladı. Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Türk ve Filistin bayraklarıyla katılan akademisyen ve öğrenciler, Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla da mavi kurdele taktı, ellerinde dövizler taşıdı.

Bayburt Üniversitesinde 2025-2026 akademik yılı "İlk Dersim Filistin" temasıyla düzenlenen...

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kıbrıs Gazisi Aziz Kara Manisa'da Uğurlandı
2
Pezeşkiyan: İran nükleer bomba üretme peşinde değil
3
Malavi'de Chakwera, 16 Eylül Genel Seçiminde Yenilgiyi Kabul Etti
4
Bakan Ersoy: İsmail Gaspıralı Türk Dünyasının Vefa Borcu
5
DSÖ: Hamilelikte Parasetamol ile Otizm Arasında Kanıt Yok
6
DSÖ: Gazze'de En Az 15.600 Hastaya Tıbbi Tahliye Gerekiyor
7
Pakistan'da Dera İsmail Han Operasyonunda 13 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası