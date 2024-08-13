Bayram Akgül, Dünya Bisiklet Endüstrisi Birliği'nin Yeni Başkanı Oldu

Bayram Akgül Dönemi Başladı

Dünya Bisiklet Endüstrisi Birliği'nin (WBIA) yeni başkanı, Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) ve Salcano Bisiklet Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül oldu. Akgül, WBIA'nın genel kurulunda başkanlığa seçildi.

Akgül, Avrupa Bisiklet Endüstrisi Konfederasyonu'na da Üye

Bayram Akgül, WBIA başkanlığının yanı sıra Kasım 2023 itibarıyla Avrupa Bisiklet Endüstrisi Konfederasyonu (CONEBI) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de sürdürecek. Akgül'ün yardımcılığına ise Specialized Bisiklet Başkan Yardımcısı Bob Margevicius getirildi.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri

WBIA’nın yeni Yönetim Kurulu'nda ayrıca Tayvan Bisiklet Birliği Başkanı Robert Wu ve Hindistan Bisiklet Üreticileri Birliği'nden Aditya Munjal da yer alıyor.

Akgül’ün Hedefleri

Akgül, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, WBIA başkanlığına seçilmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. yeni başkanlık döneminde Türkiye bisiklet sektörünü ve BİSED'i uluslararası alanda daha da duyurmayı planladığını belirtti:

"Küresel ortaklığımızda ikinci bir aşamayı başlatmayı, operasyonları güçlendirmeyi ve küresel ağları genişletmeyi hedefliyoruz."

Ek olarak Akgül, çevreci ulaşım aracı bisikletin yaygınlaşması için Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapmayı amaçladıklarını kaydetti.

WBIA Hakkında

Dünya Bisiklet Endüstrisi Birliği, "Bisiklet endüstrisinin küresel sesi" olarak, ulusal bisiklet endüstrisi derneklerini temsil ederken, bu alanda sürdürülebilir ve sağlıklı bir gelecek inşa etmek için çalışıyor. Birlik, bisikleti sürdürülebilir ve sağlıklı bir geleceğin temel bileşeni olarak teşvik etme misyonunu üstleniyor.

Dünya Bisiklet Endüstrisi Birliğinin (WBIA) yeni başkanı, Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) ve Salcano Bisiklet Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül oldu.

Dünya Bisiklet Endüstrisi Birliğinin (WBIA) yeni başkanı, Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) ve Salcano Bisiklet Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül oldu.