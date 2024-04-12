Bayram dönüşü feci kaza! Demir bariyerler mezarı oldu

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, demir bariyere çarpan bir taksideki 1 yolcu hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Bornova'dan Buca istikametine seyir halde olan Hikmet Can H.'nin kullandığı 35 T 7848 plakalı taksi, Buca ayrımındaki demir bariyere çarparak feci bir kazaya karıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk inceleme akabinde, taksiye yolcu olarak binen Murat Aksoy'un kaza mahalinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan taksi şoförü Hikmet Can H. ile araçta bulunan diğer 4 yolcunun Buca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Hastanede yapılan tedavilerin ardından 4 yolcunun durumunun stabil olduğu öğrenilirken, taksi şoförünün tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor