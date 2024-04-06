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Bayramda trafik kontrolleri artırıldı: Toplam 65 bin 600 personel görev yapacak

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yollardaki yoğunluk başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanacak yoğunluktan dolayı bayram boyunca 65 bin 600 personelin trafikte görev alacağını ve denetimlerin artırıldığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 06.04.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 10:37
Bayramda trafik kontrolleri artırıldı: Toplam 65 bin 600 personel görev yapacak

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte, yollardaki hareketlilik ve yoğunluk da başladı. Trafikte yaşanacak yoğunlukla ilgili olarak vatandaşlara dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda çağrıda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram süresince trafik kontrol ve denetimlerinin artacağını belirtti.

Bayramda alınan trafik tedbirleri kapsamında, 46 bin 700 polisin ve 18 bin 900 jandarmanın görevlendirdiğini duyuran Yerlikaya, bayram tatili boyunca toplamda 65 bin 600 personelin görev başında olacağını açıkladı. Diğer yandan yollarda çok sayıda mobil radar aracı, elektronik denetleme sistemleri, helikopter ve dronlar da trafik denetim ve kontrollerinde etkili rol oynayacak.

Yerlikaya, daha önceki bayramlara göre bu yılki tedbirlerin 2 katına çıkarıldığını da ifade etti.

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