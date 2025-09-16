Bayrampaşa Belediyesi'nde Yolsuzluk Soruşturması: 48 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturmasında 48 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmanın kapsamı

Soruşturma, Bayrampaşa Belediyesine yönelik olarak "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamaları çerçevesinde yürütülüyor. Şüphelilerin sorgusu, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yapılacak.

Operasyon ve gözaltına alınan isimler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da bulunduğu 48 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma ve adli işlemlerle ilgili gelişmeler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimleri tarafından yürütülmeye devam ediyor.