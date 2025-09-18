Bayrampaşa'da Çocuğa Otomobil Çarptı — Kaza Güvenlik Kamerasında

Bayrampaşa'da Çocuğa Otomobil Çarptı

Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi'nde kaza anı güvenlik kamerasında

Bayrampaşa'da, kaldırımdan aniden yola çıkan çocuğa bir otomobil çarptı. Olay, Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi'nde meydana geldi ve anlar iş yeri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İlerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, çocuğa çarpmanın ardından kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ve bir ağaca çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle çocuk yola savrulurken araçta da hasar oluştu.

Kazada çocuk ve otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı, çocuğa ise olay yerinde müdahale edildi.

Olayla ilgili bilgi alınan kaynaklara göre, çocuğun ailesinin sürücüden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin görüntülerde, kaldırımdan koşarak yola çıkan çocuğa otomobilin çarpma anı ve ardından aracın ağaca çarparak durduğu anlar net olarak yer alıyor.

Görgü ve güvenlik kamerası kayıtları, olayın gelişimini belgeleyerek soruşturma sürecine ışık tutuyor. Polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.