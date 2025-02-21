BBDSO, Alman Şef Cornelia Von Kerssenbrock ve Solist Esra Çetiner’i Ağırladı

BBDSO, Almanya'nın ünlü şefi Cornelia Von Kerssenbrock ve solist Esra Çetiner'i konuk etti.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 01:38
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 01:38
BBDSO, Alman Şef Cornelia Von Kerssenbrock ve Solist Esra Çetiner’i Ağırladı

BBDSO, Alman Şef Cornelia Von Kerssenbrock'u Ağırladı

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), düzenlediği konserde Alman şef Cornelia Von Kerssenbrock ve solist Esra Çetiner'i konuk etti. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen bu özel etkinlikte, sanatseverler unutulmaz anlar yaşadı.

Konserin Detayları

Konserin şefliğini üstlenen Kerssenbrock, etkileyici yorumuyla dinleyicileri büyüledi. Sahneye çıkan Esra Çetiner, "Son Dört Şarkı" ve "Senfoni No. 1" gibi eserleri BBDSO eşliğinde başarıyla seslendirdi.

Coşkulu Bir Final

Performansın sonunda, Kerssenbrock ve Çetiner, sanatseverlerden büyük bir alkış aldı. Gecenin sonunda, izleyicilerin takdir dolu alkışları, sanatçıların sahneden ayrılmasını uzun bir süre geciktirdi.

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