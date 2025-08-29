Belçika'dan Tepki: ABD'nin Filistinli Yetkililerin Vizelerini İptali 'Diplomasiye Darbe'

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ABD'nin eylül ayında New York'ta düzenlenecek 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'ye gitmeyi planlayan Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesini "diplomasiye darbe" olarak nitelendirdi.

Prevot'un açıklamaları

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin yönetimi yetkililerinin vize işlemlerini iptal etmesine tepki gösterdi.

Prevot, kararın "son derece üzücü" olduğunu ve "diplomasiye darbe" niteliği taşıdığını kaydetti.

"İki devletli çözümün yeni bir ivme kazandığı, somut taahhütlerin verildiği ve uluslararası desteğin arttığı bir dönemde Filistinlilerin sesini susturmak sadece adaletsiz olmakla kalmayıp, ters etki de yaratmaktadır."

Prevot, BM'nin tüm halkların "özellikle de geleceği diyaloğa bağlı olanların" sesinin duyulabileceği bir yer olmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, "Filistinli temsilcileri dışlamak, çok taraflılık ve uluslararası hukuk ilkelerini baltalamaktadır. Barışa giden yol daha fazla diyalog gerektirir, daha az değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin gerekçesi ve uluslararası tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump yönetiminin FKÖ ve Filistin yönetimi yetkililerinin vize işlemlerini iptal ettiği kaydedildi.

Bakanlık, Filistin yönetimini "terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla İsrail'e karşı 'hukuk savaşı' yürütmekle" suçlamıştı.

Öte yandan Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi bazı ülkeler, yaklaşan BM Genel Kurulunda Filistin devletini resmen tanıma planlarını açıklamıştı.