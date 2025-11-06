Belek'te Motokuryeye Çarpan Otomobil: Sürücü Ağır Yaralandı

Antalya Serik’te Belek Mahallesi'nde motosikletli kurye Halil Çakmak’ın otomobille çarpışması sonucu ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:21
Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde bugün sabah meydana gelen kazada motosikletli kurye Halil Çakmak ağır yaralandı.

Kaza saati: bugün sabah saat 09.00. Olayda, 34 HDD 977 plakalı motosiklet ile sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Olay anı bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde ana yolda seyir halinde olan motosikletlinin, tali yoldan çıkan otomobille çarpışma anı ve motosiklet sürücüsünün yola savrulup sürüklendiği anlar yer alıyor.

Müdahale ve soruşturma

Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye, yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

