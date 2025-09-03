Belucistan'da Miting Sonrası Patlama: Ölü Sayısı 15'e Yükseldi

Belucistan'da Miting Sonrası Patlamada Can Kaybı 15'e Yükseldi

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, Ketta'daki Shahwani Stadyumu dışında düzenlenen mitingin sona ermesinden kısa süre sonra meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Yetkililer, patlamada 32 kişinin yaralandığını bildirdi. Mitinge birçok politikacının katıldığı, çoğunun herhangi bir zarar görmeden kurtulduğu belirtildi.

Ayrıca yetkililer, politikacılara ait zırhlı araçlar da dahil olmak üzere 6 aracın patlamada hasar gördüğünü aktardı.

Mitingi Düzenleyen Parti ve Lider

Dün, eyaletin eski başbakanlarından Sardar Akhtar Mengal liderliğindeki Belucistan Ulusal Partisi tarafından düzenlenen mitingin sona ermesinin hemen ardından patlama meydana geldi.

Pakistan'ın Terör Sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı (TTP)'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA)'nın saldırıları ön plana çıkıyor; BLA, eyaletin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bölgeyi yönetmesini talep ediyor.