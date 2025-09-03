DOLAR
Belucistan'da Patlama: Ketta'daki Mitingde Ölü Sayısı 13'e Yükseldi

Belucistan'ın Ketta kentinde miting sonrası meydana gelen patlamada ölü sayısı 13'e, yaralı sayısı 35'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 09:49
Olayın detayları ve yetkililerin açıklamaları

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, Ketta'daki Shahwani Stadyumu dışında düzenlenen mitingin sona ermesinden kısa süre sonra bir patlama meydana geldi. Yetkililer, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının ise 35'e yükseldiğini bildirdi.

Dawn gazetesinin aktardığı bilgilere göre, mitinge birçok politikacı katıldı; yetkililer çoğunun herhangi bir hasar almadan kurtulduğunu belirtti. Patlamada, politikacılara ait zırhlı araçlar da dahil olmak üzere 6 araç zarar gördü.

Olayla ilgili ilk belirlemelerde ölü sayısının 4, yaralı sayısının 17 olduğu belirtilmişti. Miting, eyaletin eski başbakanlarından Sardar Akhtar Mengal liderliğindeki Belucistan Ulusal Partisi tarafından düzenlenmişti.

