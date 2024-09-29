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Belucistan'da Silahlı Saldırı: 7 İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 16:06
Belucistan'da Silahlı Saldırı: 7 İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Pakistan'da Çalışan İşçilere Yönelik Silahlı Saldırı

Pakistan'ın güneybatısında yer alan Belucistan eyaletinde, Panjgur ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 7 inşaat işçisi hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde kimliği belirsiz saldırganlar tarafından inşaatta çalışan işçilere ateş açılmasıyla meydana geldi.

Saldırının Ayrıntıları ve Kurbanlar

Pakistan güvenlik güçlerince yapılan açıklamada, saldırıda 7 işçinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybeden işçilerin tamamının Pencap vilayetinden çalışma amaçlı olarak Panjgur'a geldikleri sıklıkla vurgulanıyor.

Güvenlik Güçleri Operasyon Başlattı

Henüz saldırıyı üstlenen bir grup olmamakla birlikte, güvenlik güçleri, saldırının Belucistan eyaletinde faaliyet gösteren ayrılıkçı gruplardan kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatılmış durumda.

Son Dönemdeki Terör Olayları

Geçtiğimiz ay Belucistan'ın Musalhel ilçesinde de benzer bir saldırı gerçekleşmiş, Pencap'tan gelen 23 kişi hayatını kaybetmişti. Pakistan'da son yıllarda terör saldırılarında artış gözlemleniyor. Özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşan saldırılar, Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduğunu söyleyen silahlı grupların eylemleri olarak değerlendiriliyor.

Pakistan Talibanı ve BLA

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da güçlendiğini ve buradan saldırılar düzenlediğini belirtmekte. Ancak Afgani yönetimi, bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ise bölgedeki güvenlik güçlerine ve dışarıdan gelen inşaat işçilerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor ve Belucistan'ın bağımsızlığını savunuyor.

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