Benue'de Silahlı Saldırı: 3 Polis Öldü, 7 Polis Kaçırıldı

Benue'de Silahlı Saldırı: 3 Polis Hayatını Kaybetti, 7 Polis Kaçırıldı

Agu bölgesinde güvenlik güçleri harekete geçti

Nijerya'nın Benue eyaletine bağlı Agu bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda, yerel yetkililerin bildirdiğine göre 3 polis yaşamını yitirdi ve 7 polis kaçırıldı.

Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Benjamin Hundeyin tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıyı gerçekleştirenlerin henüz kimliklerinin belirlenemediği, olayın ardından bölgeye takviye güvenlik güçlerinin sevk edildiği belirtildi.

Hundeyin açıklamasında ayrıca saldırıya ilişkin olarak 6 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve kaçırılan polislerin kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Bölgedeki güvenlik tehdidi ve kaçırma vakaları

Nijerya son dönemde, silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve Batı Afrika kolu ISWAP tarafından düzenlenen saldırılarla karşı karşıya bulunuyor. Ülkede ayrıca, cezası idam olmasına rağmen fidye amacıyla kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı gruplar genellikle kuzeydeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor; yetkililer, benzer olayları engellemek için bölgesel güvenlik önlemlerini artırma çağrısında bulunuyor.