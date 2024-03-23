Bergen’in katili, filme karşı açtığı davayı kaybetti

Eski eşi Halis Serbest tarafından 14 Ağustos 1989’da silahla vurularak öldürülen şarkıcı Bergen’in hayatı, 2022 yılında gösterime giren “Bergen” filmine konu olmuştu. Filmden rahatsız olan Halit Serbest ise kendi yaşadığı yer olan Adana’nın Kozan ilçesinde filmin gösterilmesi engellemiş ve filme karşı tazminat davası açmıştı.

Serbest tarafından 2 yıl önce açılan 300 bin TL’lik tazminat davası bugün sonuçlandı. Karar duruşmasında mahkeme, kişilik haklarına herhangi bir saldırı olmadığına hükmetti. “Bu film gerçekleri yansıtmıyor, beni öcü gibi göstermişler” iddiasında bulunan Serbest, davayı kaybetti.