Berlin'de Filistin Destek Gösterisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla büyük bir gösteri düzenlendi. Kreuzberg ilçesindeki Moritzplatz metro istasyonunun etrafında toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Güçlü Mesajlar ve Pankartlar

Göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak çeşitli mesajlar içeren pankartlar açtı. "Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz", "Almanya'nın sessizliği suç ortaklığıdır" ve "15 bin çocuk öldürüldü" gibi ifadeler eylemin önemli sloganları arasındaydı.

Provokasyonlar ve Polisin Müdahalesi

Yürüyüş sırasında Axel Springer Medya Grubu binası önünde bazı kişiler, İsrail bayrakları açarak gösteriyi provoke etmeye çalıştı. Polis, bu duruma müdahale ederek gerilimin artmasını önlemeye çalıştı.

Gösterinin Sonlandırılması

Göstericiler, eylemlerine devam ederken, polis eylemi sonlandırdıklarını duyurdu ve göstericilerin dağılmalarını istedi. Bu çağrıya uymayan bazı göstericilerle polis arasında arbede yaşandı ve birçok kişi gözaltına alındı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto etmek için Kreuzberg ilçesinde Moritzplatz metro istasyonunun yakınında toplanan yüzlerce gösterici yürüyüş gerçekleştirdi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto etmek için Kreuzberg ilçesinde Moritzplatz metro istasyonunun yakınında toplanan yüzlerce gösterici yürüyüş gerçekleştirdi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto etmek için Kreuzberg ilçesinde Moritzplatz metro istasyonunun yakınında toplanan yüzlerce gösterici yürüyüş gerçekleştirdi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto etmek için Kreuzberg ilçesinde Moritzplatz metro istasyonunun yakınında toplanan yüzlerce gösterici yürüyüş gerçekleştirdi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto etmek için Kreuzberg ilçesinde Moritzplatz metro istasyonunun yakınında toplanan yüzlerce gösterici yürüyüş gerçekleştirdi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto etmek için Kreuzberg ilçesinde Moritzplatz metro istasyonunun yakınında toplanan yüzlerce gösterici yürüyüş gerçekleştirdi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto etmek için Kreuzberg ilçesinde Moritzplatz metro istasyonunun yakınında toplanan yüzlerce gösterici yürüyüş gerçekleştirdi.