Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi: İsrail Büyükelçiliği Önünde Protesto

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi

Almanya’nın başkenti Berlin’de, İsrail Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen gösteride, Filistin’e destek amacıyla toplanan kalabalık, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Protesto İçin Bir Araya Geldiler

Başkent Schmargendorf semtindeki etkinlikte, çok sayıda kişi Filistin bayraklarını taşıyarak, “Terörist İsrail”, “Filistin’e özgürlük” ve “Soykırımı durdurun” gibi sloganlar attı.

Alman Hükümetine Eleştiriler

Gösteride ayrıca, Alman hükümetinin İsrail’e verdiği destek de sert bir şekilde eleştirildi. Katılımcılar, Kuran-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Almanya’nın başkenti Berlin’de İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin’e destek gösterisi gerçekleştirildi. Başkentin Schmargendorf semtinde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin’e destekte bulunmak için çok sayıda kişi İsrail’in Berlin Büyükelçiliği binası önünde toplandı.