Beşiktaş'ta Bankada Kazara Ateş: 2 Güvenlik Görevlisi Yaralandı

Olayın Detayları

Beşiktaş Levent Mahallesi Meltem Sokak'ta bulunan bir bankanın güvenlik noktasında görevli Y.Ö. (28)'nün üzerinde bulunan iş yeri adına ruhsatlı uzun namlulu silah nöbet tuttuğu sırada kazara ateş aldı.

Silahtan çıkan mermiler, aynı noktada görev yapan güvenlik görevlileri B.B. (24) ve M.E.E. (27)'ye isabet etti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki güvenlik görevlisine sağlık ekipleri müdahale etti ve her ikisi de hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Şüpheli Y.Ö., olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Taraflar arasında herhangi bir husumet bulunmadığı ve davacı ya da şikayetçi olmadıkları öğrenildi.