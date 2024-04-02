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Beşiktaş'taki yangının başlama anları saniye saniye görüntülendi

İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın bodrum katında bulunan bir gece kulübünde yapılan tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının ilk anları kameralara yansıdı.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 19:03
Beşiktaş'taki yangının başlama anları saniye saniye görüntülendi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi üzerinde bulunan bir binanın bodrum katında meydana gelen yangın, faciaya dönüştü. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, 29 kişi yaşamını yitirdi.

Olayın ardından hemen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangın, hızla büyüyerek binayı sardı.

Yangının ilk anları, çevrede bulunan amatör kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, dumanların yükseldiği ve yangınla mücadele eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları net bir şekilde görülüyor. Yangının sebebi hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yangının çıkış nedeni ve faciada hayatını kaybedenlerin kimlikleriyle ilgili detaylar ise araştırma devam ediyor.


29 kişinin vefat ettiği Beşiktaş'taki yangının başlama anı saniye saniye kamerada

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