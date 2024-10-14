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Beyaz Saray'dan İsrail'in Hastane Bombalamasına Tepki

Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'deki hastane bahçesindeki çadırlara yaptığı saldırıyı kınadı ve durumu rahatsız edici buldu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 22:29
Beyaz Saray'dan İsrail'in Hastane Bombalamasına Tepki

Beyaz Saray'dan Sert Açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), İsrail'in Gazze'de, Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına yaptığı saldırıyı "son derece rahatsız edici" olarak tanımladı.

NSC Yetkilisi'nden Açıklama

Bir NSC yetkilisi, AA muhabirine verdiği yazılı yanıtta, "İsrail hava saldırısının ardından, yerinden edilmiş sivillerin diri diri yandığı görüntüler ve videolar son derece rahatsız edici. Endişelerimizi İsrail hükümetine açıkça ilettik," dedi.

Sorumluluk Vurgusu

Açıklamada, İsrail'in sivil kayıpları önlemek adına daha fazla önlem alma sorumluluğu olduğu vurgulandı. Ayrıca, açıklamada "Hamas'ın sivilleri kalkan olarak kullanma girişimine rağmen" yaşananların "korkunç" olduğu belirtildi.

Saldırının Sonuçları

İsrail ordusu, dün gece Gazze'nin merkezinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesine saldırı düzenleyerek, orada kalan yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu çadırlara ateş açtı. Bu saldırıda biri çocuk, biri kadın olmak üzere toplam 4 Filistinli hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.

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