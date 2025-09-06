Beylikdüzü'nde Etkinlik Mekanında Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Beylikdüzü'nde bir etkinlik mekanında gerçekleştirilen organizasyonda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, Yakuplu Mahallesi'ndeki iş yerinde düzenlenen parti, düğün, nişan ve doğum günü etkinliği sırasında meydana geldi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, işletme sahibi ile bazı müşteriler arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma büyüdü. Tartışmanın ardından işletme sahibi, müşterilerden birini kurusıkı tabancayla elinden vurarak yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı.

Gözaltı ve Kayıt

Olayın ardından şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Silahlı kavga ve sonrasındaki gelişmeler, cep telefonu kamerasına kaydedildi.