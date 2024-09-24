Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Beylikdüzü'nde Yangın Vakası

Beylikdüzü'nde yer alan Beysan Sanayi Sitesi'nde, sabun ve deterjan üretimi yapılan dört katlı bir fabrikada yangın çıktı. Yangının nedeni henüz tespit edilemedi.

Acil Müdahale ve Güvenlik Önlemleri

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak çevreyi kapattı.

Yangın Durumu

Şu ana kadar yangında mahsur kalan veya yaralanan kişilerin olmadığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi'nde kimyasal madde üreten bir fabrikanın plastik madde bulunan bodrum katında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi'nde kimyasal madde üreten bir fabrikanın plastik madde bulunan bodrum katında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi'nde kimyasal madde üreten bir fabrikanın plastik madde bulunan bodrum katında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi'nde kimyasal madde üreten bir fabrikanın plastik madde bulunan bodrum katında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi'nde kimyasal madde üreten bir fabrikanın plastik madde bulunan bodrum katında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.