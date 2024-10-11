Beyoğlu'nun 2025 Bütçesi Onaylandı

Beyoğlu Belediyesi'nin 2025 Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi

Beyoğlu Belediyesi, 2025 yılı bütçesini 4 milyar 776 milyon 912 bin lira olarak oy çoğunluğuyla onayladı. Toplantı, Belediye Başkanı İnan Güney'in başkanlığında gerçekleştirildi.

İnşaat ve Gelişime Yönelik Vurgular

Başkan Güney, "2025-2029 Yılı Strateji Planı" ve "2025 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı" hakkında yaptığı konuşmada, halkın yaşam kalitesini artırmak için tüm gücüyle çalışacaklarını bildirdi. Güney, Beyoğlu'nun sosyal ve ekonomik gelişimi için hedeflerini sıraladı: "Kurumsal kapasitemizi güçlendirecek, paydaşlarımızla işbirliği yaparak geçmişimize sahip çıkacağız. Tasarruf tedbirleri ile kısıtlı bütçemizle belirlediğimiz hedefleri gerçekleştireceğiz."

Bütçeye Yönelik Eleştiriler

AK Parti'li Meclis Üyesi Birol Kardaş, 2025 yılı bütçesinin, geçen yıla göre %84 oranında artırıldığını belirtti. Kardaş, bazı müdürlüklerin bütçelerinde büyük artışlar gözlemlenirken, diğerlerinde aynı seviyede kalındığını ifade etti. Özellikle Özel Kalem Müdürlüğü'nün bütçesinin %300 oranında artarak 62 milyon liraya çıktığını belirten Kardaş, muhalefet partisi CHP'nin önceki dönemlerde bu konudaki eleştirilerini hatırlattı.

Kardaş, Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün bütçesinin %300 artırılmasına rağmen Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesinin neredeyse 2024 düzeyinin altında kaldığını ifade ederek, bu durumda halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek çöp yığınlarının oluşmamasının önemine dikkat çekti.

Oylama Sonucu

Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı bütçesi, meclisteki çoğunlukla kabul edildi. İleriye dönük hedefler ve bütçe planlamaları hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

Beyoğlu Belediye Meclisi toplantısı, Belediye Başkanı İnan Güney'in (ortada) yönetiminde belediye binasında yapıldı.

Beyoğlu Belediye Meclisi toplantısı, Belediye Başkanı İnan Güney'in (ortada) yönetiminde belediye binasında yapıldı.