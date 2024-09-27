Beyrut'ta Acil Kan Bağışı Çağrısı: Yaralıların Durumu Kritik

İsrail'in Hava Saldırıları Seyri Değiştirdi

Beyrut'ta gerçekleşen hava saldırıları sonrasında, yaralılar için acil kan bağışı çağrısı yapıldı. Lübnan’ın başkenti, son günlerde yoğun çatışmalara sahne oldu ve hala birçok kişi hastanelerde tedavi altında.

Yıkıma Neden Olan Saldırılar

İsrail ordusunun Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırıları sonucunda 6 bina tamamen yıkılırken, ölü ve yaralı sayısı artıyor. Ulusal Haber Ajansı (NNA), saldırılarda ambulanslarla hastanelere taşınan yaralıların sayısının giderek yükseldiğini bildirdi.

Başbakanın Açıklamaları

New York'ta BM Genel Kurulu'na katılan Başbakan Necib Mikati, yaptığı açıklamada, "İsrail'in Dahiye'ye düzenlediği hava saldırıları ciddi kayıplara yol açtı," dedi.

Şiddetli Çatışmalar Devam Ediyor

Hizbullah ile devam eden çatışmalarda, 8 Ekim'den bu yana 773 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. İsrail ordusu, dünyanın gözü önünde yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılardan kaçan birçok insan ise göç etmek zorunda kaldı.

Bu zor durumda olan mazlumlara yardım etmek amacıyla kan bağışında bulunmak için Lübnan halkının harekete geçmesi bekleniyor.