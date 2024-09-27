DOLAR
34,15 -0,04%
EURO
38,15 0,31%
ALTIN
2.907,78 0,87%
BITCOIN
2.247.163,03 -1,66%

Beyrut'ta Acil Kan Bağışı Çağrısı: Yaralıların Durumu Kritik

İsrail'in Beyrut'taki hava saldırıları sonrası yaralılar için acil kan bağışı çağrısı yapıldı. 773 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 20:29
Beyrut'ta Acil Kan Bağışı Çağrısı: Yaralıların Durumu Kritik

İsrail'in Hava Saldırıları Seyri Değiştirdi

Beyrut'ta gerçekleşen hava saldırıları sonrasında, yaralılar için acil kan bağışı çağrısı yapıldı. Lübnan’ın başkenti, son günlerde yoğun çatışmalara sahne oldu ve hala birçok kişi hastanelerde tedavi altında.

Yıkıma Neden Olan Saldırılar

İsrail ordusunun Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırıları sonucunda 6 bina tamamen yıkılırken, ölü ve yaralı sayısı artıyor. Ulusal Haber Ajansı (NNA), saldırılarda ambulanslarla hastanelere taşınan yaralıların sayısının giderek yükseldiğini bildirdi.

Başbakanın Açıklamaları

New York'ta BM Genel Kurulu'na katılan Başbakan Necib Mikati, yaptığı açıklamada, "İsrail'in Dahiye'ye düzenlediği hava saldırıları ciddi kayıplara yol açtı," dedi.

Şiddetli Çatışmalar Devam Ediyor

Hizbullah ile devam eden çatışmalarda, 8 Ekim'den bu yana 773 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. İsrail ordusu, dünyanın gözü önünde yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılardan kaçan birçok insan ise göç etmek zorunda kaldı.

Bu zor durumda olan mazlumlara yardım etmek amacıyla kan bağışında bulunmak için Lübnan halkının harekete geçmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Aydın'da Huzur Toplantısı
2
Çorlu'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu Üç Yaralı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Fırkateyni'ne Selam
4
Avusturya'da Aşırı Sağcı Parti Seçim Mitingi Düzenledi
5
Netanyahu Beyrut Saldırısının Ardından ABD'den İsrail'e Dönüyor
6
Kocaeli'de Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
7
Kahramanmaraş'ta Gölette Boğulma Olayı

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor