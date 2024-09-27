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Beyrut'ta Art Arda Patlama Sesleri: Gerginlik Tırmanıyor

Beyrut'ta bir dizi patlama sesi duyuldu. Gerilimin arttığı bölgede, hava saldırıları ve göç tehlikesi baş gösteriyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 18:40
Beyrut'ta Art Arda Patlama Sesleri: Gerginlik Tırmanıyor

Beyrut'ta Patlama Sesleri Yükseldi

Beyrut'un güneyinde çok sayıda patlama sesi duyuldu. Olay, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasının hemen ardından gerçekleşti.

Dumanlar Yükseliyor

Başkent Beyrut'un güney bölgesinde gerçekleşen yaklaşık 10 patlama sonrasında, bölgeden dumanlar yükseliyor. Lübnan'ın resmi ajansı NNA tarafından yapılan açıklamada, Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Can Kaybı ve Göç Raporları

Gelişen olaylarla birlikte, Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalar 8 Ekim’den beri devam ediyor. Lübnan makamlarına göre, son hava saldırıları sonucunda 773 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 150 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Hizbullah’tan Cevap

Hizbullah, İsrail ordusunun yoğun bombardımanına füzeli saldırılarla karşılık veriyor. Bu saldırılarda büyük birtakım hasar bildirimi olmamakla birlikte, hedef sıklıkla askeri üsler olmaktadır.

Göç Devam Ediyor

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru bir göç dalgasının başladığı kaydedildi. Aynı zamanda, Suriye’ye yönelen göçmenlerin olduğu da bildirilmektedir.

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