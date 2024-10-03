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Beyrut'ta İsrail Hava Saldırısı: 5 Ölü, 8 Yaralı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen İsrail hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 08:12
Beyrut'ta İsrail Hava Saldırısı: 5 Ölü, 8 Yaralı

Beyrut'ta Hava Saldırısı Gerçekleşti

İsrail'e ait savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut üzerinde hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 5 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, El-Başura bölgesinde bir eve yönelik düzenlenen hava saldırısı sonucunda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Füze Saldırıları da Gerçekleşti

Edinilen bilgilere göre, Beyrut'un Dahiye bölgesinde bulunan Muavvad ve El-Amerikan semtlerine de 3 adet füze fırlatıldığı bildirildi. Saldırılardan sonra bölgeden yoğun dumanların yükseldiği gözlemlendi.

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusu, Beyrut'ta isabetli bir saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.

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