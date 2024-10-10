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Beyrut'ta Saldırı: 11 Ölü, 48 Yaralı

Beyrut'un merkezine düzenlenen saldırıda 11 kişi yaşamını yitirirken, 48 kişi yaralandı. Olayın detayları ve sebebi henüz araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 21:37
Beyrut'ta Saldırı: 11 Ölü, 48 Yaralı

Beyrut Merkezine Düzenlenen Saldırı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Beyrut'un merkezinde gerçekleşen saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 48 kişinin yaralandığını duyurdu.

Patlama ve Sonrasındaki Kaos

İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda iki ayrı patlama meydana geldi. Patlamaların ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Sağlık ekipleri, hızlıca olay yerine sevk edildi ve ambulanslar bölgeye yönlendirildi.

Olay Yerindeki Hasar

Görgü tanıklarına göre, saldırının hedefi olan bir bina yıkıldı, çevredeki konutlar ve araçlar da hasar gördü.

İddialar ve Hedef

İsrail kanalı Kanal 12, saldırının hedefinin Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi Vafik Safa olduğunu öne sürdü. Ancak İsrail makamlarından henüz bu iddialara dair resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail'in Saldırıları ve Zayiat

İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile sürdürdüğü çatışmalarda Lübnan'da şiddetli hava saldırıları gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, bu süreçte 2 bin 141 kişi hayatını kaybetti. Bu zayiatın 104'ü çocuk, 194'ü ise kadın.

Karşılıklı Saldırı ve Sonuçları

Hizbullah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği saldırılara karşılık olarak roket ve füze saldırılarıyla yanıt verdi. İsrail tarafında ise genellikle ordu üslerine yönelik bu saldırılardan büyük bir hasar bildirimi yapılmadı.

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